На Софийской и Михайловской площадях 23 июля перекроют движение по случаю проводов сборной Украины в Рио

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение городских властей.

Как информируют в мэрии, в этот день на Софийской площади с 17.00 до 22.00 будет проходить праздничный концерт, а с 19.00 до 21.00 – торжественное шествие национальной сборной.

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Во время шествия с 18.00 до 21.00 будет перекрыто движение автотранспорта по маршруту: ул. Трехсвятительская, 11 – Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская (от Софийской площади до перекрестка улиц Владимирской и Прорезной).

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Кроме того, для развертывания передвижной телевизионной станции и телевизионных кабелей в этот день перекроют автомобильное движение на участке от ул. Трехсвятительской, 11 до Михайловской площади с 10.00 до 24.00.

Вместе с тем 23 июля движение транспорта по улице Крещатик будет обеспечено с 19.00 до 24.00.

В работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, курсирующего по указанным улицам, будут внесены соответствующие изменения.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские летние игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа. Украину в Рио-де-Жанейро представят 205 спортсменов.