Стали известны подробности погони со стрельбой сотрудников СБУ на Дарницкой площади в Киеве

В частности, сотрудники СБУ проводили спецоперацию и преследовали наркодилера, который пытался сбыть 300 граммов амфетамина, сообщает Обозреватель.

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Во время преследования сотрудники СБУ, по словам свидетелей, открыли огонь по колесам внедорожника, на котором пытался скрыться злоумышленник, чтобы остановить авто.

Гонки со стрельбой закончились на улице Бориспольская, 4, рядом с лесом. Наркодилер остановил машину, и выскочив из салона, побежал в лес. В настоящее время ведутся его поиски.

В автомобиле, на котором ехал наркодилер, спущены несколько колес и есть отверстие круглой формы в кузове.