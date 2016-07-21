В колонии под Киевом произошел бунт, десятки заключенных сбежали - СМИ
00:34, 21 июля 2016Киев
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Бунт в Коцюбинской колонии-поселении, сбежала часть заключенных. Местные полицейские подняты по тревоге со спецсредствами прибыли на место.
REUTERS
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киевской области.
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Также, сообщается, что таксистам пришло предупреждение в районе никого не подбирать.
Евгений Чурсин написал в Facebook, из колонии-поселения сбежали 50 человек.
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