В колонии под Киевом произошел бунт, десятки заключенных сбежали - СМИ

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киевской области.

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Также, сообщается, что таксистам пришло предупреждение в районе никого не подбирать.

Евгений Чурсин написал в Facebook, из колонии-поселения сбежали 50 человек.