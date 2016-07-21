"Конфликт улажен": в полиции прокомментировали ситуацию с заключенными в колонии под Киевом
01:29, 21 июля 2016Киев
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В пресс-службе Нацполиции Киевской области сообщили, что в колонии-поселении в Коцюбинском между охраной и заключенными произошел конфликт, который на данный момент улажен.
Ранее сообщалось, что в колонии-поселении в Коцюбинском произошел бунт / vesti.az
Об этом сообщает 112.ua.
"В колонии-поселении в Коцюбинском между охраной и заключенными произошел конфликт, который на данный момент улажен", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось, что в колонии-поселении в Коцюбинском произошел бунт, сбежали 50 заключенных. Местные полицейские были подняты по тревоге, со спецсредствами прибыли на место.
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