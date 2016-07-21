C киевского вокзала эвакуировали 1,5 тысячи человек после звонка "минера"
06:05, 21 июля 2016Киев
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Сотрудники полиции проверили информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева.
Полиция эвакуировала с киевского вокзала 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минировании / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Вечером с территории вокзала правоохранители эвакуировали около 1,5 тысяч человек.
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"Около 20.30 в столичную полицию позвонил мужчина и сообщил: на территории Центрального железнодорожного вокзала заложена взрывчатка", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что вызов поступил из таксофона, расположенного в Соломенском районе столицы.
Специалисты-взрывотехники обследовали вокзальный комплекс и взрывчатки не нашли.
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