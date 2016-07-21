Чем "живет" столичное метро ночью (фоторепортаж)
12:00, 21 июля 2016Киев
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Киевский метрополитен в ночь на 21 июля 2016 г. показал, что происходит в подземке ночью.
Столичный метрополитен ночью / Фото УНИАН
Посетителям показали, как проходит ночная инспекция путевого хозяйства Киевского метрополитена на участке "Политехнический институт" - "Вокзальная".
В частности, можно было увидеть процесс замены рельсов между этими станциями.
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Как сообщал УНИАН, ранее Киевский метрополитен провел экскурсию на недостроенную станцию метро "Львовская брама", которая расположена между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота".
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