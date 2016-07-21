Чем "живет" столичное метро ночью (фоторепортаж)

Посетителям показали, как проходит ночная инспекция путевого хозяйства Киевского метрополитена на участке "Политехнический институт" - "Вокзальная".

В частности, можно было увидеть процесс замены рельсов между этими станциями.

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Как сообщал УНИАН, ранее Киевский метрополитен провел экскурсию на недостроенную станцию метро "Львовская брама", которая расположена между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота".