У Кличко заявили, что готовы принимать Евровидение хоть завтра

В частности, заместитель председателя КГГА Алексей Резников, презентуя Киев, отметил, что реальной альтернативы Киеву, как городу для проведения Евровидения, сейчас просто нет.

«Я рад приветствовать представителей Львова, Одессы, Харькова, Херсона и Днепра в Киеве, у нас в гостях. Еще больше я рад отметить, что сегодня мы с вами, собравшись в сердце страны, подтвердили ключевой тезис − Киев объединяет всю Украину. Хотя Киев готов принимать Евровидение уже сейчас, я уверен, так же, как и сегодня, мы объединим все регионы нашего государства и иностранных гостей в мае 2017 года на Евровидении, мы покажем тем самым, что Украина единая и соборная», – отметил Алексей Резников.

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Кроме того, заместитель киевского головы отметил, что на песенном конкурсе ожидается более 20 тысяч гостей и столица единственная способна разместить 19,3 тыс. туристов, а благодаря мощностям области – более 23 тысяч. туристов одновременно в сертифицированных заведениях. Также Алексей Резников отметил, что именно в Киеве сосредоточены все правоохранительные, антитеррористические, спасательные и другие ведомства. Кроме того, Киев уже доказал, что может обеспечить охрану граждан во время возможных провокаций, в том числе и на примере Киевпрайд-2016. Столица также имеет лучшую инфраструктуру среди городов-конкурентов и может предложить гостям более 4000 объектов историко-культурного и архитектурного наследия.

Напомним, кроме столицы Украины, за право принимать Евровидение-2017 также соревнуются Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.