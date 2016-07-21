В Киеве возле метро Героев Днепра на месте снесенных киосков строят торговый центр (фото)

15:43, 21 июля 2016
Киев
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В Киеве на выходе из станции метро "Героев Днепра" на месте снесенных киосков начали строить торговый центр. 

facebook.com/I.LOVE.OBOLON

Это видно на фотографиях очевидцев, размещенных на странице сообщества "Оболонь" в Facebook.

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Участок внутри известного круга огражден строительным забором, внутрб подогнали стороительную технику.

"На "Героев Днепра" продолжается "закрепление грунтов" новым торговым центром", - говорится в сообщении.

facebook.com/I.LOVE.OBOLON

Также участники сообщества отмечают, что из круга уже выводят лестницу наверх, а также строят выход к машинам. Вероятно, для сооружения парковки вдоль круга.

Кроме того, приводится ответ Департамента градостроения и архитектуры Киева на запрос активистов по поводу строительных работ.

facebook.com/I.LOVE.OBOLON

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