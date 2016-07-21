Киевсовету предлагают переименовать проспект "Правды" в честь Павла Шеремета – петиция

На сайте Киевсовета в разделе электронных петиций зарегистрировали предложение переименовать проспект "Правды" в честь трагически погибшего журналиста Павла Шеремета.

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"Название "Проспект Правды (Виноградарь) подпадает под Закон о декоммунизации. Кроме того, при переименовании его на проспект Павла Шеремета будет символично, что боковым к этому проспекта является проспект Георгия Гонгадзе - также погибшего киевского журналиста", - пояснили авторы петиции.

На момент написания новости она набрала 43 голоса из необходимых для рассмотрения 10 тысяч. До завершения голосования остается 89 дней.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля, в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако его в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".