Под Киевом волонтер обнаружил гранату в собственном автомобиле

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Чубинское Бориспольского района. Местный житель - 31-летний волонтер – увидел спущенную шину на одном из колес своего автомобиля Citroen Berlingo. Он заглянул под машину и обнаружил прикрепленное к колесу взрывное устройство.

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На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники, которые обезвредили гранату.

Открыто уголовное производство по статье 15 части 1 и статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Досудебное расследование продолжается.