В Киеве в субботу возможны ограничения в работе трех станций метро из-за футбола

В частности, как сообщается на сайте КГГА, после окончания игры для качественного обслуживания возросшего пассажиропотока в графике движения подземки предусмотрены дополнительные поезда.

Однако, сообщает КП "Киевский метрополитен", для равномерного вывоза людей со станций возможно введение некоторых ограничений на вход пассажиров на станции метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Отметим, сегодня стартует очередной сезон Чемпионата Украины по футболу.

Как сообщал УНИАН, кроме того вечером 23 июля в Киеве на Софийской и Михайловской площадях будет перекрыто автомобильное движение в связи с проводами национальной сборной Украины на XXXI Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).