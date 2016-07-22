В Киеве из-за проводов сборной на Олимпиаду 23 июля изменят маршруты транспорта в центре

Как говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, на время перекрытия движения транспорта на Михайловской площади, Владимирском проезде, Софийской площади и улице Владимирской (на участке от Софийской площади до улицы Прорезной) с 17:30 до 21:00 (ориентировочно) вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

В частности, движение троллейбусов маршрута №6 организуется от Минского массива до станции метро «Лукьяновская».

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Движение троллейбусов маршрута №16 организуется от улицы Щусева до улицы Сечевых Стрельцов по действующей трассе, а дальше по направлению: ул. Чорновола - просп. Победы – ул. Тараса Шевченка – вул. Большая Васильковская – ул. Льва Толстого – вул. Владимирская – бул. Тараса Шевченко – просп. Победы – ул. Чорновола – вул. Сечевых Стрельцов, вул. Мельникова, далее по действующей трассе.

Движение троллейбусов маршрута №18 организовывается от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Движение автобусов маршрутов №№24, 114(R) организуется по трассе движения автобусов в рабочие дни.