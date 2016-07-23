В Киеве трое неизвестных отобрали у мужчины сумку со 110 тысячами долларов

В Киеве трое неизвестных напали на мужчину и отобрали у него сумку со 110 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, утром мужчина приехал на работу автомобилем.

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Когда он вышел из машины, к нему вдруг подбежали трое неизвестных и повалили на землю. Затем начали наносить ему удары руками и ногами. После противостояния они брызнули мужчине в лицо из баллончика, отобрали сумку с деньгами и исчезли.

По словам потерпевшего, денежные средства он собирал несколько лет и собирался обменять их на гривни для покупки квартиры.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители проводят оперативно-розыскные действия с целью установления лиц, причастных к преступлению. За содеянное виновным грозит до 15 лет лишения свободы.