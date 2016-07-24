В Киеве безопасность во время "крестного хода" будут обеспечивать 4,5 тысячи полицейских – Деканоидзе

Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила сегодня в эфире телеканала «112 Украина».

«В Киеве во время «крестного хода» безопасность города и самого «хода» будут обеспечивать около 4,5 тыс. полицейских - это очень важно», - заявила она.

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«Наша самая главная задача - во время «крестного хода» не допустить каких-либо провокаций, а самое главное, чтобы мы как полицейские обеспечивали публичный порядок и безопасность», - отметила Деканоидзе.

Глава Нацполиции отметила, что после убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева она была очень сомнительно настроена, чтобы проводить в Киеве какие-то массовые мероприятия.

«Но у нас есть Конституция, и она говорит четко о правах на демонстрацию, высказывания, свободу передвижения - это очень важно, и, конечно, «крестный ход» дойдет до Киева», - добавила Деканоидзе.

«Мы не только будем в Киеве обеспечивать правопорядок, а уже несколько недель обеспечиваем его с обеих сторон. Вы знаете, идет «крестный ход» с востока - там идет где-то около 200-250 человек, и с запада - где-то около 800 человек. Они уже находятся в Киевской области, там задействована не только Нацполиция, но и мы сотрудничаем с СБУ, Нацгвардией», - сообщила Деканоидзе.

Как сообщалось, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ Московского патриархата. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев. 27 июля ход запланирован в центре Киева.

22 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине, чтобы углубить раскол в обществе на религиозной почве.

Также, по его словам, спецслужбы РФ привлекают к организации провокаций во время «крестного хода» лиц из окружения бывшего президента Виктора Януковича.