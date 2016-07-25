На Киевщине возле ворот дома "свободовца" подбросили гранату, в результате взрыва мужчина потерял обе руки

Как сообщает пресс-служба Киевской областной организации ВО "Свобода", злоумышленники заложили гранату у ворот дома, в котором проживает Штонда.

В результате взрыва мужчина потерял обе руки и получил другие травмы и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как отметили в пресс-службе ячейки, Штонда является одним из основателей общественной организации "Старое русло с. Шкаровка", которая борется за права односельчан, активно помогает воинам АТО.

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В свою очередь Отдел коммуникации полиции в Киевской области информирует об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство мужчины (ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

«Сегодня, 24 июля, в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Шкаровка в результате взрыва пострадал 52-летний местный житель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что около восьми часов утра мужчина проснулся от шума на улице. Когда он вышел во двор, то увидел, что возле гаража кто-то ему набросал кирпичи. Хозяин начал убирать их и вдруг прогремел взрыв, в результате которого он был тяжело травмирован», - сообщили в полиции.

Во время осмотра места происшествия на куче с кирпичами правоохранители обнаружили и изъяли предмет, похожий на рычаг взвода запала к гранате с маркировкой, который направили на экспертизу.