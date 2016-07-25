Движение автотранспорта на Броварском проспекте в Киеве до 27 июля будет частично ограничено
12:56, 25 июля 2016Киев
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В Киеве 25-26 июля будет частично ограничено движение автотранспорта на Броварском проспекте.
В связи с ремонтом на Броварском проспекте частично ограничат движение автотранспорта / Фото wikimedia.org
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, ограничение введено в связи с проведением работ по текущему ремонту Броварского проспекта на участке от перекрестка улица Радистов – проспект Броварской (остановка «Быковня») до путепровода, соединяющего улицу Киото с улицей Попудренко в направлении движения к центру города.
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