Движение автотранспорта на Броварском проспекте в Киеве до 27 июля будет частично ограничено

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, ограничение введено в связи с проведением работ по текущему ремонту Броварского проспекта на участке от перекрестка улица Радистов – проспект Броварской (остановка «Быковня») до путепровода, соединяющего улицу Киото с улицей Попудренко в направлении движения к центру города.

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщал УНИАН, также в августе "Киевавтодор" начнет капитальный ремонт на Одесской площади, а впоследствии - на проспекте Глушкова до границы города.