Киев представил оргкомитету Евровидения-2017 две возможных локации для проведения конкурса

"Киев - дружелюбный европейский город. И мы готовы провести «Евровидение» на высоком уровне. Среди других городов мы имеем лучшие условия для проведения конкурса. У нас есть два аэропорта, 265 гостиниц, которые могут принять много гостей. Кроме того, мы имеем опыт проведения международных мероприятий и готовы продемонстрировать высокий уровень подготовки", - заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киев остается безопасным городом, а столичная власть инвестирует значительные средства в развитие городской инфраструктуры. "Мы делаем Киев более комфортным, чтобы здесь было уютно как для жителей, так и для гостей города. И Евровидение в следующем году должно состояться именно в Киеве. Надеюсь, что вы примете правильное решение", – отметил Кличко.

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По словам заместителя городского головы Алексея Резникова, столичная власть при выборе арены выходила из двух главных требований – безопасность и удобство. По этим критериям наиболее подходящими площадками являются Дворец спорта и Международный выставочный центр.

Участники встречи также обсудили вопросы организации пресс-центра, мер безопасности, гостиничного обеспечения, транспортной инфраструктуры. В частности, по словам Резникова, город ведет переговоры с гостиницами по размещению официальных делегаций и организации логистики для них.