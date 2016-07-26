В Киеве из-за "крестного хода" перекроют ряд улиц (карта)

Об этом говорится в сообщении на сайте патрульной полиции Киева. Полицейские просят принять во внимание эту информацию, выбирая маршрут движения.

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В частности, перекрыты будут: улица Грушевского - от Шелковичной до Европейской площади, Европейская площадь, Володомирський спуск - от Почтовой до Европейской площади, улица Трехсвятительская, улица Крещатик - от Майдана Незалежности до Европейской площади, улица Парковая дорога - от Европейской площади до аллеи Героев Крут.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ МП.

27 июля обе колонны планируют встретиться в Киеве. Участники «шествия» поднимутся на Владимирскую горку, где в 12.00 начнется торжественная литургия. После этого они по улице Грушевского пройдут в Киево-Печерскую лавру, в которой в 16.30 также запланирована праздничная литургия по случаю Дня памяти равноапостольного князя Киевского Владимира, который отмечается 28 июля.

На Владимирской горке установят более 30 металлоискателей для проверки участников «крестного хода». Охрану правопорядка в центре Киева во время мероприятия будут обеспечивать около 5 тыс. правоохранителей.

22 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине.