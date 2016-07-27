В Киеве сегодня могут закрыть станцию метро "Арсенальная"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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В зависимости от пассажиропотока с 13:00 до 20:00 возможны ограничения на вход, выход или временное закрытие станции метрополитена «Арсенальная», говорится в сообщении.

В столичном метро призывают граждан быть внимательными и слушать оповещения через громкоговорители на станции.

Как сообщал УНИАН, «крестный ход», организованный УПЦ МП, стартовал в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. Накануне участники «крестного хода» прибыли в Киев. Сегодня они планируют принять участие в литургии на Владимирской горке. После этого по улице Грушевского паломники пройдут до Киево-Печерской лавры, в которой также запланирована праздничная литургия по случаю Дня памяти равноапостольного князя Киевского Владимира, который отмечается 28 июля.

К охране правопорядка в столице сегодня привлечено 6 тыс. силовиков.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине.