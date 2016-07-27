В результате пожара в киевской 9-этажке погибли два человека (видео)

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, в 11:09 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме по проспекту Рокоссовского 3-А, в одной из квартир на 8-м этаже.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. Огнеборцы установили, что пожар возник в 1-комнатной квартире на площади 27 квадратных метров.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины и мужчины, которые получили ожоги, не совместимые с жизнью.

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С 8-го и 9-го этажей пожарные эвакуировали 15 жильцов дома.

В 11:46 спасатели ликвидировали пожар.

В результате пожара повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры, а также общего коридора.

К тушению пожара было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 20 человек личного состава.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.