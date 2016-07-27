Киевские власти планируют сделать фуникулер первым транспортом, принимающим электронный билет

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак во время инспектирования ремонтных работ столичного фуникулера.

Уже 110 лет киевляне и гости города охотно пользуются оригинальным видом транспорта – фуникулером. Эта наклонная железная дорога с канатной тягой соединяет Печерский и Подольский районы города. Ежегодно на фуникулере проводятся обязательные регламентные работы, которые включают ремонт технических узлов и строительно-ремонтные работы. В этом году они продлятся с 18 июля до 18 августа. На нынешний ремонт фуникулера из фонда социального развития выделены средства в размере 600 тыс. грн.

"Ежесуточно услугами фуникулера пользуется значительное количество пассажиров: от 4000 до 6000 в рабочие дни и от 11 000 до 14 000 в выходные, из них 54% составляют льготные пассажиры", – отметил Илья Сагайдак.

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Он также добавил, что благодаря сотрудничеству с MasterCard киевский фуникулер стал первым наземным видом транспорта с возможностью безналичного расчета за проезд.

"А благодаря нашему проекту фуникулер может стать одним из первых видов транспорта, в котором киевляне и гости столицы смогут пользоваться электронным билетом", – подытожил Илья Сагайдак.