В Киеве задержали за взяточничество двух районных налоговиков, в кабинете нашли заоблачную сумму валюты

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.

В частности, как говорится в сообщении, 27 июля детективы НАБУ совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции в результате серии обысков задержали двух должностных лиц налоговой инспекции одного из районов Киева – следователя и начальника следственного управления финансовых расследований.

Также задержаны адвоката, который выполнял роль посредника.

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«Они задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере)», - отмечается в сообщении.

По данным НАБУ, в процессе досудебного расследования установлено, что эта группа лиц требовала 36 тысяч долларов от киевского предпринимателя и получили часть суммы, а именно 10 тысяч долларов, за «совершение в его пользу действий, направленных на возврат полученных ранее денежных средств без их конфискации».

В ходе проведения обысков в служебном кабинете одного из задержанных обнаружено и изъято около 1,7 миллиона гривень, 33 тысячи фунтов стерлингов, 112 тысяч евро и 270 тысяч долларов. Источники происхождения средств проверяются.

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Санкция ч.4 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, задержанные 27 июля в столице взяточники работают в налоговой инспекции Шевченковского района Киева.

«Учитывая оперативную информацию и сумму средств, обнаруженных во время обыска, существует обоснованное основание считать, что такая сумма наличными не могла появиться на рабочем месте «борца с налоговыми преступлениями» законным путем. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения горе-налоговикам», - сообщил он.