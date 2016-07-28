В Киеве закрыли до 1 августа выход из метро "Золотые ворота" на Золотоворотский проезд

С 28 июля до 1 августа включительно вход и выход со станции столичного метрополитена «Золотые ворота» в направлении Золотоворотского проезда не будет работать в связи с перекладкой тепловых сетей в пределах улиц Лысенко и Владимирской.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Читайте такжеКиевские власти планируют сделать фуникулер первым транспортом, принимающим электронный билет Согласно сообщению, коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и пользоваться другим входом/выходом станции. Выход на улицу Владимирскую будет работать в обычном режиме.

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