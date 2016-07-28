Кличко: Киев готовится к новому соглашению об управлении теплосетями и теплоэлектроцентралями

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета, передает сайт КГГА.

Он отметил, что в столице начала работать рабочая группа, которая рассматривает проблемные вопросы, связанные с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В ее состав вошли представители всех пяти фракций Киевсовета, представители департаментов экономики, ЖКХ и социальной политики КГГА.

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«Я призываю комиссию работать ответственно и эффективно. Главная задача – найти в пределах полномочий городской власти реальные механизмы защиты интересов киевлян в условиях повышения тарифов. Ведь сегодня органы местной власти не формируют тарифы на тепло и не утверждают цены на коммунальные услуги для монополистов. Более того, сегодня закон запрещает нам дотировать разницу в тарифах. Да и захотят ли киевляне, чтобы их налоги шли на дотации «Киевэнерго» или Киевводоканала? Думаю, ответ очевиден», – отмечал Кличко.

В рамках рабочей группы, отметил киевский городской голова, прорабатывается вопрос эффективного использования теплового имущества столицы.

«Киев готовится к новой соглашения на управление теплосетями и теплоэлектроцентралями. К его подготовке городская власть подошла ответственно и привлекла международных специалистов. Интересы Киева и киевлян должны быть на первом месте», – подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что столичная власть настаивает, чтобы киевляне (и жители других городов) знали, как формируется цена на газ. Ведь установлено, что 80% тарифа на тепловую энергию – это стоимость природного газа.

«Поэтому по моему поручению подготовлено обращение к правительству, чтобы получить четкий ответ: как сегодня формируется цена на газ, какая доля газа собственной добычи и какую цену мы платим за импортируемый газ? Только обладая этой информацией, можно реально влиять на тарифы», – подчеркнул Кличко.

Столичный глава также призвал правительство отреагировать на решения городских советов и пересмотреть тарифную политику.

«Правительство должно не называть власть на местах популистами, а отреагировать на решение уже нескольких горсоветов – в частности, столичной, Житомирской, Днепровской и Полтавской областной о введении моратория на повышение тарифов. И пересмотреть тарифную политику. Иначе есть угроза катастрофы неплатежей. Потому что люди не смогут платить по таким тарифам!», – подчеркнул Кличко.