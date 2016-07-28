За два дня в религиозных мероприятиях в Киеве приняли участие 30 тысяч граждан - полиция

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"27 и 28 июля в церковных мероприятиях приняли участие по 15 тысяч граждан ежедневно. Открыто одно уголовное производство, девять человек пригласили в полицейские участки. Таковы результаты работы правоохранителей в течение двух последних дней", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сегодня, 28 июля, ситуация была абсолютно контролируемой.

«Грубых правонарушений не зафиксировано. Все прошло абсолютно спокойно и рутинно», – сказал Яровой.

Также в Департаменте коммуникации проинформировали, что в течение нескольких последних недель полиция работала в усиленном режиме, сопровождая колонны паломников по территории нескольких областей Украины с востока и запада государства.

Правоохранители предотвратили несколько попыток мелких провокаций, своевременно локализовав их. Среди девяти человек, которых пригласили в полицейские участки, двое намеревались кидать куриные яйца в участников шествия, четверо – имели при себе плакаты, которые могли своим содержанием спровоцировать конфликт. Еще троих граждан пригласили в полицию по подозрению в попытке пронести запрещенные предметы на территорию Киево-Печерской лавры. У одного из них полицейские обнаружили газовый баллончик. После выяснения личности и профилактических бесед всех их отпустили.

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Как сообщал УНИАН, «крестный ход», организованный Украинской православной церковью Московского патриархата, стартовал в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. 26 июля ее участники прибыли в Киев. 27 июля верующие УПЦ МП приняли участие в молебне на Владимирской горке, после чего отправились в Киево-Печерскую лавру, где состоялась праздничная литургия.

Ранее в полиции сообщали, что в Киев из регионов прибыло 8,7 тыс. участников крестного хода. В то же время в УПЦ МП насчитали более 80 тыс. участников крестного хода.

Сегодня, 28 июля, в Киеве состоялся крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.