Киевсовет ушел на каникулы

20:09, 28 июля 2016
Киев
472

Заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объявил о закрытии сегодняшнего пленарного заседания и закрытия I сессии Киевсовета VIII созыва.

КМДА / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Прокопив объявил после завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня сегодняшнего заседания.

Читайте такжеВ Киеве закрыли до 1 августа выход из метро "Золотые ворота" на Золотоворотский проезд

В Секретариате Киевсовета УНИАН сообщили, что каникулы у депутатов продлятся месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter