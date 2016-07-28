Киевсовет ушел на каникулы
20:09, 28 июля 2016Киев
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Заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объявил о закрытии сегодняшнего пленарного заседания и закрытия I сессии Киевсовета VIII созыва.
Киевсовет закрыл сессию / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Прокопив объявил после завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня сегодняшнего заседания.
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В Секретариате Киевсовета УНИАН сообщили, что каникулы у депутатов продлятся месяц.
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