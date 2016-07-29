ДТП со стрельбой в Киеве устроил пьяный депутат - активист (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Роман Синицын.

"Знакомьтесь. Это Матвей. Сегодня ночью напился и подрался с таксистами. Стрелял из пистолета. По приезду патрульной полиции начал убегать на автомобиле Toyota Prado, полиция начала осуществлять погоню... На развороте Матвей выехал на встречную полосу и на огромной скорости ударил Волгу... Євсеенко Матвей Игоревич, 27.03.1989 г.р. Матвей - депутат Макаровского районного совета", - говорится в его сообщении.

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По его словам, семья, которая ехала в Волге (муж и жена) с тяжелыми травмами в реанимации.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Кольцевой дороге в ночь на 29 июля произошло серьезное ДТП. В результате конфликта нетрезвый мужчина произвел выстрел из пистолета и начал убегать на Toyota Land Cruiser по Кольцевой дороге от Борщаговки в сторону Жулянского путепровода.

За нарушителем бросились два патруля полиции. Не доезжая до улицы Трублаини, Toyota на развороте выехала на встречную полосу и мгновенно протаранила "Волгу" с прицепом, которая отлетела на автомобиль Mazda, ехавший сзади.

В аварии тяжело пострадали мужчина и женщина из "Волги", их извлекали спасатели ГСЧС.