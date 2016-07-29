Кличко будет требовать от ГПУ усилить меру пресечения для застройщика Войцеховского

Об этом Виталий Кличко сообщил в эфире канала NewsOne.

По словам мэра, афера, к которой причастен Войцеховский, в несколько раз может превышать объем проблемы с «Элита-центром», поскольку дома строились без разрешительной документации, а квартиры в них продавались по несколько раз.

Виталий Кличко отметил, что сейчас есть большие опасения, что Войцеховский, которого отпустили под залог в 14 млн грн, может убежать, как это произошло со скандальным застройщиком Шаховым, причастным к «Элита-центру».

Мэр Киева подчеркнул, что залог в 14 млн грн – это мизер по сравнению с аферами, которые исчисляются миллионами или даже миллиардами гривен.

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«Мы готовим соответствующее обращение в Генпрокуратуру и сегодня я это обращение подпишу. Это не политические заявления. Это обращение сегодня будет направлено в Генпрокуратуру», – сказал он.

Кличко отметил, что каждый, кто причастен к подобным аферам, должен нести должное наказание.

«Каждый, кто нарушает закон, должен знать, что откупиться ему не удастся, и что он будет отвечать. Это должно стать примером для тех, кто не боится нарушать закон», – добавил мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что на все незаконные строительства надлежащим образом должны реагировать правоохранительные органы, а не только местная власть. Мэр Киева также обратился к людям с просьбой тщательно проверять все необходимые документы при покупке квартир и привлекать к этому юристов. Он добавил, что одним из признаков аферы является продажа квартиры по цене ниже ее себестоимости. Виталий Кличко также добавил, всю информацию относительно законности того или иного строительства можно проверить на сайте КГГА.