Виталий Кличко требует от правительства объяснить населению принцип формирования цены на газ

«Поэтому я обращаюсь к правительству, чтобы Кабмин объяснил принцип формирования цены на газ», - заявил киевский городской голова Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

«Правительство должно объяснить, как формируется цена на газ. Ведь установлено, что 80% тарифа на тепловую энергию – это стоимость природного газа. Поэтому по моему поручению подготовлено обращение к правительству, чтобы мы получили четкий ответ: как сегодня формируется цена на газ, какая доля газа собственной добычи и какую цену мы платим за импортируемый газ? Только обладая этой информацией, можно реально влиять на тарифы», – отметил городской голова.

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Кличко отметил, что в случае роста тарифов на энергоносители есть угроза катастрофического уровня неуплаты населением за услуги.

«Уже сейчас в столице накопился долг жильцов в размере 1 млрд гривен за услуги ЖКХ. Все это может привести к коллапсу в коммунальной сфере. Поэтому правительство должно не называть власть на местах популистами, а отреагировать на решение уже нескольких местных советов о введении моратория на повышение тарифов. И пересмотреть тарифную политику, потому что люди не смогут платить по таким тарифам», – подчеркнул мэр Киева.

Кличко также подчеркнул, что городская власть, в частности, проводит комплекс мероприятий, чтобы уменьшить цену в платежках киевлян зимой. «Мы устанавливаем тепловые счетчики в домах Киева, которые на 30-40% снизят стоимость в платежках киевлян. Однако, правительство должно также реагировать на наши обращения о неподнятии тарифов на энергоносители», – подчеркнул Виталий Кличко.