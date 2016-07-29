Из "Батькивщины" исключили депутата-участника резонансного ДТП в Киеве

18:39, 29 июля 2016
Киев
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Депутат Макаровского районного совета Киевской области Матвей Евсеенко, который стал участником резонансного ДТП на Кольцевой дороге в Киеве, исключен из партии ВО «Батькивщина».

dtp.kiev.ua, facebook.com/romabra

Как сообщили в пресс-службе политической силы, такое решение принято сегодня на срочном заседании бюро Макаровской районной парторганизации «Батькивщины».

«На заседании партбюро Матвея Евсеенко лишили партийного билета, исключили из фракции в райсовете и осудили его позорные действия», - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня ночью на Кольцевой дороге произошло ДТП с участием депутата Макаровского райсовета Матвея Евсеенко. Два человека, которые пострадали в результате аварии, находятся в больнице в тяжелом состоянии. По факту ДТП начато уголовное производство.

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