ДТП на Кольцевой в Киеве: содержание алкоголя в крови депутата на джипе превышало норму в 10 раз

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, депутат после ДТП был доставлен в медицинское учреждение, однако от госпитализации отказался. «Вместе с тем экспертиза подтвердила 1,85 промилле алкоголя в его крови», - говорится в сообщении.

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Сейчас Нацполиция устанавливает его местонахождение.

«Вопрос сообщения о подозрении депутату будет безотлагательно решен прокурором города Киева сразу после поступления материалов уголовного дела об избрании ему меры пресечения», - заявили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что ДТП с участием депутата Макаровского райсовета Киевской области произошло сегодня ночью на Кольцевой дороге в столице. 27-летний депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытавшегося скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга", который двигался ему на встречу. Двое людей, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие последствия.

Заметим, что в Украине максимально допустимая норма содержания алкоголя в крови у водителей - 0,2 промилле.