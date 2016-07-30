В Киеве в воскресенье перекроют движение транспорта на Контрактовой площади

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

31 июля с 18:00 до 22:00 на Контрактовой площади – на участке от пересечения с ул. Покровской до пересечения с ул. Григория Сковороды – будет запрещено движение транспорта.

Читайте такжеДТП на Кольцевой в Киеве: содержание алкоголя в крови депутата на джипе превышало норму в 10 раз

Также с 17:00 до 22:00 (ориентировочно) на Контактовой площади вносятся временные изменения в работу наземного общественного транспорта, а именно – автобусов маршрутов №№ 62, 114(R), 115.

В КГГА объясняют, что на время благотворительного концерта движение автобусов будет организовано по трассам:

– автобусы маршрута № 62 – от Ботанического сада до Владимирского спуска по существующему маршруту, далее – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Спасская – ул. Волошская – ул. Сковороды – ул. Межигорская – ул. Спасская – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричев ток – Владимирский спуск, далее по действующему маршруту;

– автобусы маршрута № 114(R) в направлении железнодорожного вокзала Центральный будут организованы от ул. Милославской до вул. Набережно-Крещатицкой по существующему маршруту, далее – Боричев ток – Владимирский спуск (без заезда на Контрактовую площадь), далее по действующему маршруту;

Читайте такжеСмог над Киевом в субботу начнет развеиваться - ГСЧС

– автобусы маршрута № 115 будут организованы от железнодорожного вокзала (Дарница) до ул. Сковороды по существующему маршруту, далее – ул. Межигорская – ул. Спасская – ул. Набережно-Крещатицкая, далее по действующему маршруту.