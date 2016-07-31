Депутату, спровоцировавшему ДТП со стрельбой на Кольцевой дороге, сообщено о подозрении

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Сегодня депутат был уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).

«Учитывая особый статус задержанного, уведомление о подозрении указанному лицу осуществлено лично прокурором города Киева», - отмечается в сообщении.

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Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием депутата Макаровского райсовета Киевской области Матвея Евсеенко произошла 29 июля на Окружной дороге в столице. 27-летний депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, стрелял и выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга". Два человека, которые находились в «Волге», получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия.

Экспертиза обнаружила 1,85 промилле алкоголя в его крови. 30 июля по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий депутат был задержан в Киеве правоохранителями.