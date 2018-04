Милан переезжает в Киев!

Столица мировой моды и качественного шопинга в августе переезжает из Милана в Киев. Теперь не нужно задумываться о покупке билетов и планировании перелета из страны в страну. Hot sale в мультибрендовом UBI Fashion Center в Киеве со скидками до 70% даст вам возможность провести привычный шопинг не покидая столицу.

Welcome to the hot sale

Если нет свободного времени, чтобы вырваться в Милан пробежаться по бутикам, значит, шопинг премиум-класса сам придет к вам. С 1 по 31 августа в UBI Fashion Center невероятная распродажа – скидки 70% на коллекцию весна-лето 2016! Оригинальные брендовые вещи, стильные аксессуары и по-настоящему качественная обувь еще никогда не были так доступны. Если до этого вы не позволяли себе посещать бутики такого уровня – самое время сделать это. Месяц горячих распродаж станет отличной возможностью познакомиться с ассортиментом и сервисом UBI Fashion Center и стать постоянным клиентом.

Сервис клубного бутика и уникальные возможности

Известные немецкие и итальянские бренды доступны каждому клиенту. В outlet вы найдете такие торговые марки, как Carl Gross, van Laack, St. Emile, Kocca, а также произведения итальянских брендов Borsalino, Giovanni Giusti и т.д. При этом, вы можете быть уверены, что держите в руках оригинальную вещь.

UBI Fashion Center – неповторимое место в Киеве. Только здесь собраны самые яркие европейские бренды, портфель коллекций – уникален. Персонал всегда приветлив, а сервис – ненавязчив. Именно то, что нужно, чтобы шопинг стал отдыхом.

UBI Fashion Center, ул. Дорогожицкая, 8

(044) 481-27-46