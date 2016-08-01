Суд отпустил под домашний арест депутата, который спровоцировал резонансное ДТП на Кольцевой дороге

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook. «Депутат Макаровского райсовета, который подозревается в совершении ДТП с тяжкими последствиями на Кольцевой дороге, будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 30 сентября», - написала она.

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Также, по словам Максимец, суд возложил на него обязанности носить электронное средство контроля, являться на вызов в орган досудебного следствия, сдать на хранение в органы государственной службы документы на выезд за границу.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием депутата Макаровского райсовета Киевской области Матвея Евсеенко произошло 29 июля на Кольцевой дороге в столице. 27-летний депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытаясь скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Волга». Два человека, которые находились в «Волге», получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Экспертиза выявила 1,85 промилле алкоголя в его крови. 30 июля депутат был задержан в Киеве.