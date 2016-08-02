В Киеве пьяный водитель сбил двух полицейских во время оформления ДТП

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В частности, 1 августа около 23 часов водитель в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости въехал на обнесенное специальными конусами место оформления ДТП. Он протаранил автомобиль, что стоял там, который, в свою очередь, прижал сотрудников патрульной полиции до полицейскому автомобилю.

Состояние патрульного оценивается как стабильное, у него перелом руки и рваная рана руки.

Девушка-полицейская получила открытые переломы голени и бедра с одной стороны, и открытый перелом бедра с другой. Ее состояние тяжелое, она дышит через трубку.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель разбил шесть авто (фото)

Как сообщил на своей странице в Facebook Юрий Бутусов, лицо, совершившее наезд - Илья Маринин. Он не имеет водительского удостоверения, поскольку ранее его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, и он ездил по временному талону. Тестер показал степень опьянения в 2,41 промилле при допустимой норме 0,2.

Как сообщал УНИАН, 1 августа около 0:30 на перекрестке улиц Ширшова и Харьковской в Днепре произошло ДТП. Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius c бортовым номером 0208, двигаясь по улице Харьковской, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo Nexia, который двигался по главной дороге, вследствие чего произошло ДТП.