Водитель, сбивший двух полицейских во время оформления ДТП в Киеве, находится в СИЗО

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Это ДТП произошло не на Окружной, а на Столичном шоссе в Киеве. В 17-й городской клинической больнице сейчас два пациента, двое патрульных из Киева, пострадавшие в ДТП. Они оформляли ДТП. Место было ограждено конусами. Врачи комментировать ситуацию пока отказываются. Виновник ДТП находится в следственном изоляторе. Он ездил, как говорят полицейские, по временному талону без прав. Тестер показал высокую степень опьянения", - говорится в сообщении.

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