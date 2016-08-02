В Киеве не будет работать один из выходов станции метро "Золотые ворота" на неделю дольше, чем планировалось - до 7 августа

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Вход/выход на Золотоворотский проезд на станции "Золотые ворота" не будет работать до 7 августа включительно. Такие ограничения связаны с продолжением работ по перекладке тепловых сетей в этом направлении и с целью недопущения травмирования пассажиров через фактическое состояние территории возле входа в метро", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве на 4 месяца ограничат работу метро "Вокзальная"

Ранее специалисты ПАО "Киевэнерго" планировали завершить ремонтные работы у входа к этой станции метро до 1 августа.

Выход на улицу Владимирскую работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, ограничение в работе одного из входов-выходов станции метро "Золотые ворота" было введено 28 июля.