На военном параде ко Дню Независимости техники из зоны АТО не будет - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам президент Украины Петр Порошенко на базе Учебного центра ВДВ Вооруженных сил Украины в Житомире.

«Теперь по технике: вы сможете сами убедиться, что вся техника, которая должна быть на фронте, она будет находиться на фронте. Более того, значительная часть техники прямо перед Днем Независимости будет непосредственно в зоне АТО передана в войска», - заверил президент.

«Вместе с тем, никто не заберет право украинского народа отдавать честь, уважение украинским военным, и военный парад - это как раз прекрасная возможность для того, чтобы это продемонстрировать», - сказал Порошенко.

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«Я подчеркиваю, что Украине есть чем гордиться - своей армией, своими Вооруженными силами, и военный парад - это хорошая возможность это продемонстрировать. Украина должна укреплять единство, должна укреплять патриотизм, и военный парад - хорошее событие, чтобы это продемонстрировать», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Порошенко подписал указ «О проведении парада войск по случаю 25-й годовщины Независимости Украины».