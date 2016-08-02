На военном параде ко Дню Независимости техники из зоны АТО не будет - Порошенко
В Киеве на военном параде по случаю Дня Независимости Украины не будет техники из зоны АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам президент Украины Петр Порошенко на базе Учебного центра ВДВ Вооруженных сил Украины в Житомире.
«Теперь по технике: вы сможете сами убедиться, что вся техника, которая должна быть на фронте, она будет находиться на фронте. Более того, значительная часть техники прямо перед Днем Независимости будет непосредственно в зоне АТО передана в войска», - заверил президент.
«Вместе с тем, никто не заберет право украинского народа отдавать честь, уважение украинским военным, и военный парад - это как раз прекрасная возможность для того, чтобы это продемонстрировать», - сказал Порошенко.
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«Я подчеркиваю, что Украине есть чем гордиться - своей армией, своими Вооруженными силами, и военный парад - это хорошая возможность это продемонстрировать. Украина должна укреплять единство, должна укреплять патриотизм, и военный парад - хорошее событие, чтобы это продемонстрировать», - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, 22 июля Порошенко подписал указ «О проведении парада войск по случаю 25-й годовщины Независимости Украины».