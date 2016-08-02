На возмещение "теплых кредитов" для киевлян городские власти выделят 4 млн грн

Жители многоэтажных домов столицы теперь имеют уникальную возможность выбора государственной помощи в процессе проведения энергосберегающих мероприятий, сообщают в пресс-службе КГГА.

Киевляне могут воспользоваться механизмом возмещения кредитов, взятых на проведение мероприятий. Еще 7-го июля 2016 года Киевсовет утвердил положение о стимулировании внедрения энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах путем возмещения части кредитов.

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"Это положение устанавливает механизм возмещения из городского бюджета 30% тела кредитов на проведение термомодернизации и утеплению многоквартирных домов. Тело кредита, который примут люди на термомодернизацию, будет повернуто на 60-70%. Программа предусматривает, что 40% кредита в части стоимости материалов и оборудования возмещает Госагентство по энергоэффективности, а Киев – 30% тела кредита. Предельный размер возмещения из городского бюджета составляет 14 тысяч гривен в расчете на одну квартиру в год", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Предполагается, что в 2016 году финансирование из местного бюджета будет осуществлено в сумме не менее 4 млн грн.

Петр Пантелеев также напомнил, что в столице действуют муниципальные гранты на лучший проект энергосбережения в домах ОСМД и ЖСК.

"В этом году 62 киевских дома стали его победителями. Результатом проведенных энергосберегающих мероприятий должна стать максимальная экономия и снижение потребления энергоресурсов. В целом стоимость выполнения работ по проектам составляет более 30 млн грн, из которых город оплачивает 20 млн, а жители собирают средства в размере более 10 млн. В этом году на конкурсе расширен спектр услуг. Добавлено реконструкцию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с применением возобновляемых и альтернативных источников энергии; капитальный ремонт или техническое переоснащение внутреннего домового электрического оборудования", – заявил он.