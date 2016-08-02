Умер один из пострадавших в ДТП, которое устроил депутат Макаровского райсовета

Об этом сообщает ТСН.

"Вчера суд отпустил под домашний арест мажора, а сегодня мужчина умер. И женщина в крайне тяжелом состоянии. Мы боремся, но надежд очень и очень немного", - сказал руководитель киевской городской больницы № 17 Николай Демин.

Жена умершего, Лариса Новикова, которая также получила серьезные травмы в ДТП, находится в коме.

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Как сообщал УНИАН, ДТП с участием депутата Евсеенко, который прошел в Макаровский райсовет по спискам ВО "Батькивщина", произошло 29 июля на Кольцевой дороге в столице. 27-летний депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга". Двое людей, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).

Экспертиза выявила 1,85 промилле алкоголя в крови Евсеенко.

1 августа Шевченковский райсуд Киева избрал Евсеенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.