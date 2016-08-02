В Киеве произошел взрыв в гаражном кооперативе, пострадал мужчина

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, происшествие случилось на улице Пуховской в Деснянском районе.

Взрывной волной были частично повреждены помещения гаража и травмирован 24-летний мужчина. Пострадавшего с многочисленными ожогами тела доставили в больницу.

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На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают свидетелей и очевидцев, выясняют все обстоятельства, причины и происхождение взрыва.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет предоставлено соответствующая правовая квалификация содеянному и принято процессуальное решение, отметили в полиции.