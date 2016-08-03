Заседание по "торнадовцам" в Киеве: митингующих под зданием суда нет

Об этом передает корреспондент УНИАН.

Автомобильные шины, которые вчера лежали на тротуаре за забором суда, сегодня сложены под стеной здания суда.

Напомним, накануне сторонники "торнадовцев" заблокировали здание суда, требуя допустить их на судебное заседание по делу бойцов «Торнадо». Они принесли с собой несколько десятков шин и канистру с бензином. Однако суд состоялся в закрытом режиме.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня 2015 года суд арестовал восемь бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».