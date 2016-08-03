Водителю, сбившему в Киеве двух полицейских, сообщено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

1 августа вечером на Столичном шоссе 33-летний водитель автомобиля «Опель Зафира», находясь за рулем в нетрезвом состоянии, допустил столкновение с автомобилем «Фиат Скудо» и со служебным полицейским автомобилем «Хюндай Соната». В результате ДТП двое патрульных полицейских, которые находились на проезжей части дороги для оформления ранее совершенной аварии, получили тяжелое и средней тяжести телесные повреждения.

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Водитель «Опель Зафира» был задержан на месте правоохранителями. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,41 промилле.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, и вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, которое сегодня рассмотрит Шевченковский райсуд Киева.