Столичные власти в этом году проведут комплексную термосанацию в 6 образовательных учреждениях - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания с участием руководителей районов столицы.

Мэр посетил школу № 264 на вул. Оноре де Бальзака, в которой продолжается комплексная термосанация.

«Школа, где мы сейчас находимся, построена в начале 80-х годов, и выбрана не случайно. Здесь объем энергозатрат достиг критического уровня, при том, что в некоторых классах температура зимой была 12 градусов. Поэтому мы приняли решение провести здесь комплекс мер по энергосбережению», – отметил Виталий Кличко.

Читайте такжеВ Киеве в этом году откроют 5 детских садов и 2 школы - Кличко

На термосанацию школы из бюджета выделили 24 млн грн. В учебном заведении утепляют стены, меняют окна, двери и освещения на энергоэффективные, продолжается реконструкция системы отопления. Построена современная энергосберегающая вентиляционная система. В целом учебное заведение будет экономить почти половину тех энергоресурсов, которые тратились на обогрев. Это почти 1,5 млн грн. на год.

«Наша задача – чтобы больницы, школы, детсады, коммунальные предприятия соответствовали современным нормам энергоэффективности, тем более учитывая высокую стоимость тарифов на газ и свет», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил, что столичная власть активно привлекает инвесторов для проведения работ по теплосанации коммунальных заведений. В сентябре в Киеве, впервые в Украине, состоятся конкурсы на привлечение инвесторов на термосанацию 13-ти садиков и 4-х школ.

«В прошлом году был принят закон, который позволяет нам привлекать инвесторов. В будущем, мы надеемся, инвесторы будут более активно приобщаться к проектам по термосанации. Это энергосбережение, экономия средств, а в случае с учебными заведениями – также и комфортные условия для детей», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Виталий Кличко вместе с руководителями районов также посетили жилой дом на улице Братиславской, 20.

Читайте такжеВ этом году в Дарницком районе появится дополнительно 800 мест для дошкольников – КГГА

«Этот девятиэтажный дом – пример того, как техническими мерами возможно повлиять на цены в платежках за коммуналку. В прошлом году жители дома выиграли грант на внедрение энергоэффективных мероприятий. Город оплатило 70% стоимости работ, жильцы собрали – 30%. Здесь реконструировали теплопункт, установили счетчик. Сейчас экономия, например на горячей воде, на отоплении – более 30%», – отметил мэр Киева.

Говоря о мерах по энергосбережению, мэр обратился к главам районов с требованием проконтролировать ответа службы, чтобы в каждом доме была проведена надлежащая подготовка к отопительному сезону и установлены счетчики тепла.

«Я неоднократно обращался к руководству государства относительно разблокирования счетов теплоснабжающих компаний, которых на сегодня 104, чтобы мы могли достойно подготовиться к зиме, – сказал Виталий Кличко. – Сегодня через заблокированные счета «Киевэнерго» не может закупить материалы для ремонта сетей и под угрозой срыва подготовка к отопительному сезону в столице. В частности, по установке тепловых счетчиков. Но мы взяли обязательство до конца года установить тепловые счетчики во всех домах Киева. И сегодня делаем все, чтобы осуществить эти мероприятия», – подчеркнул Виталий Кличко.