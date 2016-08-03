Суд арестовал водителя, травмировавшего двух полицейских в Киеве

Об этом сообщает на своей странице в Facebook прокуратура Киева.

«В случае внесения залога суд возложил на подозреваемого обязанности носить электронное средство контроля, являться по вызову следователя и не покидать без его разрешения место жительства», - сказано в сообщении.

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Напомним, 1 августа на Столичном шоссе в Киеве 33-летний водитель автомобиля Opel Zafira, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, допустил столкновение с автомобилем Fiat Scudo и со служебным полицейским автомобилем Hyundai Sonata. В результате ДТП двое патрульных полицейских, которые находились на проезжей части дороги для оформления ранее совершенной аварии, получили тяжкое и средней тяжести телесные повреждения.

Водитель был задержан на месте правоохранителями. Содержание алкоголя в его крови составлял 2,41 промилле.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.