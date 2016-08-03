В Киеве демонтировали последний мегаборд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Площадь рекламной конструкции составляла 900 кв. м. Отмечается, что в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими размещение наружной рекламы в Киеве, максимальная площадь рекламного средства на территории города может составлять 36 кв. м. То есть, указанная конструкция, как и две демонтированные ранее, в 30 раз превышала разрешенный формат.

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Демонтаж борда длился чуть больше двух недель. Эта конструкция была многотонной, поэтому ее резали частями.

«Владельцу трижды направлялись требования самостоятельно осуществить демонтаж незаконного рекламного носителя. Менеджмент компании никак не отреагировал на требования о демонтаже, поэтому мегаборд был демонтирован силами КП «Киевреклама», – говорится в сообщении.

Конструкция, как отметили в мэрии, не соответствовала Концепции размещения внешней рекламы в Киеве и срок действия разрешения на ее размещение закончился.

Демонтаж конструкции обошелся бюджету города в более чем 200 тыс. грн. Однако власти столицы планируют вернуть потраченные средства: это будет добровольная компенсация от собственника или иск в суд.

В КГГА напомнили, что 5 июля были завершены работы по демонтажу двух мегабордов на Московском проспекте (за съездом с Московского моста на ул. Героев Сталинграда) в Оболонском районе и Надднепрянском шоссе (между железнодорожным и мостом Патона справа в направлении Подола) в Печерском районе. Площадь каждого борда составляла 900 кв. м.