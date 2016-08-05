В Киеве ночью нетрезвый водитель насмерть сбил дорожного работника (фото)
В Печерском районе столицы нетрезвый водитель грузовика сбил насмерть дорожного работника, который проводил плановые работы по освещению на шоссе.
Ночью в Киеве на Набережном шоссе произошло фатальное ДТП. Об этом сообщает Еспресо.TV.
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По информации издания, водитель грузового автомобиля Isuzu не справился с управлением и врезался в спецавтомобиль КП "Киевгорсвет", при этом дорожный работник получил травмы, несовместимые с жизнью.
Как рассказали коллеги погибшего, они выполняли плановые работы по освещению и оградили место проведения работ согласно правилам дорожного движения конусами и осветительными приборами.
После часа работы на указанном отрезке дороги в них влетел грузовой автомобиль.
Как оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 2,80 промилле при допустимой норме 0,20.
На месте ДТП работали полицейские и следственно-оперативная группа.