В Киеве дорожный конфликт между водителями закончился стрельбой

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в г.Киеве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы, и на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции столицы.

В результате инцидента никто не пострадал.

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«Полицейские предварительно установили, что между участниками дорожного движения возник конфликт. В результате один из водителей достал оружие (предположительно, травматическое) и повредил автомобиль оппонента», - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. В настоящее время правоохранители определяются с правовой квалификацией происшествия, сообщили в главке полиции.