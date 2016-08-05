Кличко пообещал киевлянам сделать все, чтобы столица была безопасной

Об этом во время празднования Дня Национальной полиции в Национальной академии внутренних дел Украины заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он поздравил правоохранителей с праздником и отметил, что только совместными усилиями полиции и городских властей столица будет безопасным городом.

«Мы уже ощущаем результат работы новой полиции. Прошел лишь год, однако вам удалось не только изменить название структуры и форму, но и изменить философию, которая доказывает тезис, что полиция – это качественный сервис, который призван защищать закон и обеспечивать безопасность граждан, – отметил мэр, обращаясь к правоохранителям. – И я рад, что новая полиция в свое время начала свою работу именно в столице, и сегодня именно полиция имеет высочайшее доверие среди жителей города. Я желаю вам сил и вдохновения и в дальнейшем качественно и профессионально выполнять свои обязанности на благо жителей города».

Мэр Киева также подчеркнул, что городская власть работает над тем, чтобы в столице заработала муниципальная полиция.

«Я уверен, что в будущем муниципальная полиция разделит часть полномочий с патрульной полицией, что поможет еще более эффективно решать проблемы города, в частности с парковкой в неположенных местах, незаконной торговлей и другие», – отметил Виталий Кличко.

В свою очередь представители Национальной академии внутренних дел поблагодарили Виталию Кличко за поздравление и вручили городскому голове юбилейную памятную медаль к 95-летию академии.